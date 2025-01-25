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الرياضة - 11:11 - عاجل.. اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:11 - عاجل.. اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - عاجل.. اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:11 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد في الدوري الممتاز.

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بيراميدز، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات خاضها المارد الأحمر في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، ودون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، وهو يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها السماوي في دوري نايل حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة يورتشيتش.

طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وسيتولى محمود البنا إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز كحكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد حسام طه "حكم مساعد أول" وهاني عبد الفتاح "حكم مساعد ثان".

طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

كما سيكون الحكم الرابع هو صبحي العمراوي، وفي غرفة الفيديو سيكون محمود عاشور، ويعاونه خالد حسين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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