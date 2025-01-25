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ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:20 مساءً - الدوري الفرنسي، فاز فريق ستراسبورج على نظيره ليل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المينو ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2024-2025.

 

أهداف مباراة ستراسبورج وليل

سجل ثنائية ستراسبورج أندري سانتوس وإيمانويل إيمغا في  الدقائق 69 و73، فيما سجل هدف ليل اللاعب أسامة الصحراوي في الدقيقة 7.

 

تشكيل ستراسبورج أمام ليل

 

مباراة موناكو ورين في الدوري الفرنسي 

وفي نفس الجولة خطف فريق موناكو فوزا مهما من نظيره رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2024/25 على ملعب لويس الثاني.

 

تقدم موناكو عن طريق ماجني اكليوش في الدقيقة 14، وتعادل أبو بكر ناجيدا لرين في الدقيقة 46.

وأحرز الهدف الثاني والثالث لموناكو ميلان بيريث والكسندر جولوفين في الدقيقتين 51و55، ثم أحرز امين جويريه الهدف الثاني لرين في الدقيقة 66.

 

ترتيب موناكو ورين في الدوري الفرنسي

يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 34 نقطة، حيث خاض 19 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات، بينما يحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حيث لعب 19 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 12 مباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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