الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 10:11 مساءً - انطلقت فعاليات معرض الكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من يوم 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا الصدد، أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تخصيص 7 خطوط لنقل المواطنين ورواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بأتوبيسات الهيئة.

معرض الكتاب 2025

وتوفر الأسبوع لمتابعيها معرفة كل ما يخص معرض الكتاب 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خطوط سير الوصول إلي معرض الكتاب

وأعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، أن سعر تذكرة أتوبيسات معرض القاهرة الدولى للكتاب 15 جنيهًا، كسعر موحد للتذكرة على أتوبيسات النقل العام التى تعمل فى خدمة المعرض، وخطوط سير الوصول إلى المعرض هى:

الخط الأول: يبدأ من ميدان عبد المنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب، وهذا الخط يخدمه 10 سيارات.

الخط الثاني: يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب، وهذا الخط يخدمه 10 سيارات.

الخط الثالث: يبدأ من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض، وهذا الخط يخدمه 8 سيارات.

الخط الرابع: يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب، وهذا الخط يخدمه 7 سيارات.

الخط الخامس: يبدأ من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب، وهذا الخط يخدمه 10 سيارات.

الخط السادس: يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي ثم نادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب، وهذا الخط يخدمه 5 سيارات.

الخط السابع: يبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسي والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض، وهذا الخط يخدمه 8 سيارات.

طرق أخرى للوصول إلى المعرض

- باستخدام مترو الأنفاق من وسط القاهرة من رمسيس، التحرير، والدقي: استقل الخط الثاني شبرا- المنيب حتى محطة "العتبة"، ثم انتقل إلى الخط الثالث "الخط الأخضر" واستمر حتى محطة "أرض المعارض"، من هناك، يمكنك ركوب أتوبيس أو ميكروباص إلى مقر المعرض.

- من شبرا والمناطق الشمالية: استقل الخط الأول المرج - حلوان حتى محطة "العتبة"، ثم قم بالتبديل إلى الخط الثالث وصولًا إلى محطة "أرض المعارض"، من هناك يمكنك ركوب أتوبيس أو ميكروباص إلى مقر المعرض.

- من مصر الجديدة ومدينة نصر: استقل الخط الثالث مباشرة إلى محطة "أرض المعارض". إذا كنت في مدينة نصر، يمكنك استخدام ميكروباصات أو أتوبيسات متجهة إلى القاهرة الجديدة مباشرة.