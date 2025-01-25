ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:00 مساءً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حافظ محمد صلاح نجم ليفربول علي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 23 من البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول 4-1 أمام إبسويتش تاون، كما سجل هالاند هدفا في فوز مان سيتي أمام تشيلسي 3-1، كما سجل ألكسندر إيزاك هدفين في فوز نيوكاسل يونايتد أمام ساوثهامبتون 3-1، لتشتعل المنافسة علي صدارة الحذاء الذهبي التي يتربع عليها محمد صلاح.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 19 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

وحقق ليفربول الفوز علي إبسويتش تاون 4-1 اليوم السبت في الجولة الـ 23، ليرفع رصيده للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز علي تشيلسي 3-1 في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي في الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون 0-1 إيفرتون

ليفربول 4-1 إبسويتش تاون

ساوثهامبتون 1-3 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 0-1 أرسنال

بورنموث 5-0 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي

وتختتم الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي غدا الأحد بالمواجهات التالية:

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

وعزز ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 23.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

1 ليفربول 53 نقطة

2 آرسنال 47 نقطة

3 نوتينغهام فورست 44 نقطة

4 مانشستر سيتي 41 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

6 تشيلسي 40 نقطة

7 بورنموث 40 نقطة

8 أستون فيلا 36 نقطة

9 برايتون 34 نقطة

10 فولهام 33 نقطة

11 برينتفورد 28 نقطة

12 كريستال بالاس 27 نقطة

13 مانشستر يونايتد 26 نقطة

14 وست هام يونايتد 26 نقطة

15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16 إيفرتون 23 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 إبسويتش تاون 16 نقطة

19 ليستر سيتي 14 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط



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