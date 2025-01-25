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الدوري الإسباني، إشبيلية يتعادل 1-1 أمام إسبانيول - أخبار كلمتك

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الدوري الإسباني، إشبيلية يتعادل 1-1 أمام إسبانيول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، إشبيلية يتعادل 1-1 أمام إسبانيول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:00 مساءً - الدوري الإسباني، تعادل إشبيلية ونظيره إسبانيول بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

 

مباراة إشبيلية وإسبانيول

تقدم إشبيلية عن طريق لويك بادي 60 وتعادل اسبانيول ماراش كومبولا 14.

 

ترتيب إشبيلية وإسبانيول

يحتل إشبيلية المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، حيث خاض 21 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 8 مباريات، بينما يحتل إسبانيول المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، حيث لعب 221 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 11 مباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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