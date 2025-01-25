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الرياضة - 09:51 - البيت الأبيض يلغي قرار تعليق إرسال قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - البيت الأبيض يلغي قرار تعليق إرسال قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - البيت الأبيض يلغي قرار تعليق إرسال قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 مساءً - أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، بإلغاء البيت الأبيض قرار تعليق إرسال قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي القرار بعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والاحتلال الإسرائيلي.

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وتم إصدار بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، أُعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن ثلاثة مراحل:

- المرحلة الأولى تشتمل 42 يوما على وقف لإطلاق النار:

- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.

- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.

- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

- تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.

- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.

- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.

- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

ومن المقرر أن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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