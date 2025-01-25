نابولي يقلب الطاولة على يوفنتوس 2-1 ويعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:30 مساءً - فاز فريق نابولي على نظيره يوفنتوس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس في الشوط الأول بهدف عن طريق اللاعب راندال كولو مواني في الدقيقة 42، فيما قلب نابولي الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق أندري زامبو أنجويسا في الدقيقة 56، وهدف من ضربة جزاء سددها بنجاح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 68.

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي

وبدأ تشكيل يوفنتوس أمام نابولي كالتالي:

دي جريجوريو - ماكيني - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - تورام - يلدز - كوبمينرز - نيكو جونزاليس - كولو مواني



تشكيل نابولي أمام يوفنتوس

وبدأ تشكيل نابولي أمام يوفنتوس كالتالي:" ميريت - دي لورينزو - رحماني - خوان جيسوس - سبينازولا - أنجويسا - لوبوتكا - ماكتوميناي - بوليتانو - لوكاكو - نيرس



نابولي ضد يوفنتوس

وعزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

تاريخ مواجهات يوفنتوس ضد نابولي

والتقى الفريقان في 166 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي، حقق يوفنتوس الفوز في 76 منها، ونابولي في 39 مباراة، وكان التعادل نتيجة 51 مباراة.

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