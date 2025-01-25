غزل المحلة يضم مدافع بيراميدز في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:30 مساءً - أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع أحمد فوزي مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب، أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي - مدافع نادي بيراميدز”.

واضاف: “يعتبر فوزي من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع”.

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب

وأعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، ضم نيكولاس محلل الأداء لجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعد تلك ليست المرة الأولي التي يتواجد بها نيكولاس كمحلل أداء لفريق غزل المحلة حيث سبق وتواجد خلال فترة تدريب بابا فاسيليو لزعيم الفلاحين.

غزل المحلة يخسر أمام حرس الحدود

وخسر فريق غزل المحلة من نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز لفريق الحرس عن طريق عمرو الجزار لاعب المحلة بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 82.

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتقدم فريق حرس الحدود الي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

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