تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:11 - قائمة الأهلي ضد بيراميدز.. ظهور العش وجراديسار وغياب وسام أبو علي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:11 - قائمة الأهلي ضد بيراميدز.. ظهور العش وجراديسار وغياب وسام أبو علي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - قائمة الأهلي ضد بيراميدز.. ظهور العش وجراديسار وغياب وسام أبو علي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - الأهلي ضد بيراميدز.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة بيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بيراميدز، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات خاضها المارد الأحمر في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، ودون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

الأهلي وبيراميدز

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، وهو يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها السماوي في دوري نايل حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة يورتشيتش.

قائمة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - حسين الشحات.

في خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - نجيك جراديسار.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء غد الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق