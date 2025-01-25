الرياضة - 09:11 - قائمة الأهلي ضد بيراميدز.. ظهور العش وجراديسار وغياب وسام أبو علي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - الأهلي ضد بيراميدز.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة بيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بيراميدز، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات خاضها المارد الأحمر في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، ودون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، وهو يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها السماوي في دوري نايل حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة يورتشيتش.

قائمة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - حسين الشحات.

في خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - نجيك جراديسار.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء غد الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.