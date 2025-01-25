الرياضة - 09:11 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على فريق بلد الوليد في المباراة التي ستقام بملعب «نويفو خوسيه زوريلا» في إطار الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني بث مباشر

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة قبل مواجهة متذيل الترتيب، بفارق نقطتين فقط أمام جاره أتلتيكو مدريد، قبل لعب هذه الجولة.

في الجهة الأخرى، يتذيل فريق بلد الوليد جدول ترتيب الدوري الإسباني في المركز الأخير، برصيد 15 نقطة في 20 مواجهة، بواقع 4 انتصارات، و3 تعادلات، وخسارة في 13 مباراة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يقدم موقع كلمتك بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، حيث تنطلق صافرة البداية مساء اليوم السبت في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.