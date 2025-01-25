تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

ستراسبورج يحول تأخره لفوز على ليل 2-1 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو) - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

تعرف علي أرقام قمصان العش وجراديسار مع الأهلي - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

رد قوي من مفتي الجمهورية على المشككين ومنكري رحلة الإسراء والمعراج (فيديو) - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:11 - 7 خطوط نقل للمواطنين.. طرق الوصول إلى معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

ظهور قيادي بارز تابع لجماعة الحوثي في أهم جبهات مأرب(صورة) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يضم عماد ميهوب لاعب وسط بيراميدز - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:11 - سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 عامل كام؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:11 - سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 عامل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 عامل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - تزايد معدل البحث عن سعر الذهب المحلي والعالمي، لا سيما مع تأثره بارتفاع معدلات البطالة وضعف سوق العمل الأمريكي، وتباطؤ معدل التضخم..

الأسباب السابقة جعلت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفّض أسعار الفائدة عدة مرات، بالإضافة إلى الفوضى التي ارتبطت بالسياسات الاقتصادية الأمريكية، وهو ما انعكس على سعر الذهب.

بعد ارتفاعه.. سعر الذهب عيار 21 يستقر عند هذا الرقم
سعر الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

ما هي توقعات سعر الذهب بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية.. وآخر تحديث لـ الأصفر؟
سعر الذهب الآن في سوق الصاغة المصرية

كم سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم السبت؟

كم سعر الذهب عيار 24؟

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت في مساء التعاملات عند مستوى 4405.75 جنيه للبيع، 4377.25 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 22؟

وسجل سعر الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية اليوم السبت نحو 4038.5 جنيه للبيع، 4012.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

كم سعر الذهب عيار 21؟

وداوم سعر الذهب عيار 21 على استقراره خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 3855 جنيها للبيع، 3830 جنيها للشراء.

كم سعر الذهب عيار 18؟

وظل سعر الذهب عيار 18 مستقرا في نهاية التعاملات اليوم ليسجل نحو 3304.25 جنيه للبيع، 3282.75 جنيه للشراء.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

كم سعر الذهب عيار 14؟

أما سعر الذهب عيار 14 فوصل في مساء التعاملات اليوم السبت إلى مستوى 2570 جنيها للبيع، 2553.25 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 12؟

وحافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 2202.75 جنيه للبيع، 2188.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 9؟

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات اليوم السبت، نحو 1652.25 جنيه للبيع، 1641.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

كم سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 25 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4405.75 جنيه 4377.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 4038.5 جنيه 4012.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3855 جنيها 3830 جنيها
سعر الذهب الآن عيار 18 3304.25 جنيه 3282.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2570 جنيها 2553.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30840 جنيها 30640 جنيها
سعر أوقية الذهب 2771.34 دولار 2771.07 دولار

اقرأ أيضاً
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر (ارتفاع جديد)

سعر الذهب الآن في مصر.. المعدن الأصفر يتراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يناير 2025؟

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:31 - «قبلي وبحري».. مواعيد قطارات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق