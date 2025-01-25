الرياضة - 09:11 - سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 عامل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 مساءً - تزايد معدل البحث عن سعر الذهب المحلي والعالمي، لا سيما مع تأثره بارتفاع معدلات البطالة وضعف سوق العمل الأمريكي، وتباطؤ معدل التضخم..

الأسباب السابقة جعلت البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفّض أسعار الفائدة عدة مرات، بالإضافة إلى الفوضى التي ارتبطت بالسياسات الاقتصادية الأمريكية، وهو ما انعكس على سعر الذهب.

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كم سعر الذهب في مساء التعاملات اليوم السبت؟

كم سعر الذهب عيار 24؟

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت في مساء التعاملات عند مستوى 4405.75 جنيه للبيع، 4377.25 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 22؟

وسجل سعر الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية اليوم السبت نحو 4038.5 جنيه للبيع، 4012.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 21؟

وداوم سعر الذهب عيار 21 على استقراره خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 3855 جنيها للبيع، 3830 جنيها للشراء.

كم سعر الذهب عيار 18؟

وظل سعر الذهب عيار 18 مستقرا في نهاية التعاملات اليوم ليسجل نحو 3304.25 جنيه للبيع، 3282.75 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 14؟

أما سعر الذهب عيار 14 فوصل في مساء التعاملات اليوم السبت إلى مستوى 2570 جنيها للبيع، 2553.25 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 12؟

وحافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 2202.75 جنيه للبيع، 2188.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب عيار 9؟

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات اليوم السبت، نحو 1652.25 جنيه للبيع، 1641.5 جنيه للشراء.

كم سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 25 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4405.75 جنيه 4377.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 4038.5 جنيه 4012.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3855 جنيها 3830 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3304.25 جنيه 3282.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2570 جنيها 2553.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 30840 جنيها 30640 جنيها سعر أوقية الذهب 2771.34 دولار 2771.07 دولار