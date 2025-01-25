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غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:41 مساءً - أعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، ضم نيكولاس محلل الأداء لجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وتعد تلك ليست المرة الأولي التي يتواجد بها نيكولاس كمحلل أداء لفريق غزل المحلة حيث سبق وتواجد خلال فترة تدريب بابا فاسيليو لزعيم الفلاحين. 

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غزل المحلة يخسر  أمام حرس الحدود 

وخسر فريق غزل المحلة من نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء هدف الفوز لفريق الحرس عن طريق عمرو الجزار لاعب المحلة بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 82. 

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود 

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ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

وبتلك النتيجة يحتل  غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتقدم فريق حرس الحدود الي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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