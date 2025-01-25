الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:41 مساءً - الدوري الفرنسي، خطف فريق موناكو فوزا مهما من نظيره رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2024/25 على ملعب لويس الثاني

مباراة موناكو ورين

تقدم موناكو عن طريق ماجني اكليوش في الدقيقة 14، وتعادل أبو بكر ناجيدا لرين في الدقيقة 46.

وأحرز الهدف الثاني والثالث لموناكو ميلان بيريث والكسندر جولوفين في الدقيقتين 51و55، ثم أحرز امين جويريه الهدف الثاني لرين في الدقيقة 66

ترتيب موناكو وربن

يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 34 نقطة، حيث خاض 19 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات، بينما يحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حيث لعب 19 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 12 مباراة.

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