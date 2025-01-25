عاجل:اشتعال المعارك وليلة دامية بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

عاجل:اشتعال المعارك وليلة دامية بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

ديميتري لاعب الزمالك أفضل لاعب في البطولة العربية للكرة الطائرة - أخبار كلمتك

ديميتري لاعب الزمالك أفضل لاعب في البطولة العربية للكرة الطائرة - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:41 مساءً - الدوري الفرنسي، خطف فريق موناكو فوزا مهما من نظيره رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2024/25 على ملعب لويس الثاني

مباراة موناكو ورين

تقدم موناكو عن طريق ماجني اكليوش في الدقيقة 14، وتعادل أبو بكر ناجيدا لرين في الدقيقة 46.

وأحرز الهدف الثاني والثالث لموناكو ميلان بيريث والكسندر جولوفين في الدقيقتين 51و55، ثم أحرز امين جويريه الهدف الثاني لرين في الدقيقة 66

ترتيب موناكو وربن

يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 34 نقطة، حيث خاض 19 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات، بينما يحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حيث لعب 19 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 12 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - ليطمئن قلبك.. أذكار الصباح اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق