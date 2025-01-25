عاجل:اشتعال المعارك وليلة دامية بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

عاجل:اشتعال المعارك وليلة دامية بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

ديميتري لاعب الزمالك أفضل لاعب في البطولة العربية للكرة الطائرة - أخبار كلمتك

ديميتري لاعب الزمالك أفضل لاعب في البطولة العربية للكرة الطائرة - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بمشاركة النني، الجزيرة يصعد لنصف نهائي كأس الإمارات بعد الفوز على العين (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة النني، الجزيرة يصعد لنصف نهائي كأس الإمارات بعد الفوز على العين (فيديو) - أخبار كلمتك

بمشاركة النني، الجزيرة يصعد لنصف نهائي كأس الإمارات بعد الفوز على العين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:21 مساءً - نجح نادي الجزيرة بمشاركة الدولي المصري محمد النني، في الصعود لنصف نهائي بطولة كأس الدولة الإماراتي، بعد الفوز بهدف أمام العين بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم بربع نهائي البطولة.

وأحرز هدف الجزيرة رامون بيريز في الدقيقة 57.

 

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للعين الإماراتي بعد العودة لتقنية الفار.

 

 

 

 

e6d0c6d7a9.jpg
a89549635a.jpg

 

وشارك محمد النني اللاعب المصري الدولي أساسيا في تشكيل الجزيرة أمام العين الإماراتي.

تشكيل الجزيرة أمام العين

29f07f5ae6.jpg

تشكيل العين أمام الجزيرة 

133d5302cc.jpg

 

ويستمر العين الإماراتي  بقيادة المدرب ليوناردو جارديم في تقديم مستوى ضعيف  لا سيما بعد الخروج بشباك نظيفة في الفوز الكبير على النصر برباعية في الدوري.

يحتل نادي الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل نادي العين مركزًا متقدمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الدوري المصري، الإسماعيلي لا يعرف الخسارة على ملعبه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق