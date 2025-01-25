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بمشاركة العش وجراديسار، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

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بمشاركة العش وجراديسار، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

بمشاركة العش وجراديسار، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:21 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد. 

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واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة. وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

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وخاض مصطفى العش وجراديسار مرانهما الأول اليوم بعد انضمامهما رسميًّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي في أول ظهور لهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو مؤخرا فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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