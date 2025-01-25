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الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي وتشيلسي في الشوط الأول وإلغاء هدف لـ مرموش - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي وتشيلسي في الشوط الأول وإلغاء هدف لـ مرموش - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي وتشيلسي في الشوط الأول وإلغاء هدف لـ مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:21 مساءً - الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتعادل 1/1، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من  الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي باغت نظيره مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق نوني مادويكي، بعد خطأ دفاعي فادح ارتكبه عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي، الذي أعاد الكرة بشكل غريب لحارسه إيدرسون ليخطف الكرة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي ويمررها إلى مادويكي الذي أودعها الشباك.

بعدها بدقائق كاد تشيلسي يحرز هدفه الثاني بعد انطلاقة من كول بالمر ليمرر إلى مادويكي داخل منطقة الجزاء إلا أنه تباطأ في تسديدها لترتطم بالمدافع وتضيع فرصة الهدف الثاني على البلوز.

وفي الدقيقة 34، ألغى الحكم هدفا أحرز عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بعدما استغل تشيلسي كرة مرتدة من حارس المرمى بعد تصويبة قوية من زميله، ليودعها الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، ليحرم النجم المصري من أول أهدافه مع مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 43، أحرز جفارديول لاعب مانشستر سيتي، هدف تعادل فريقه، بعد تمريرة بينية من برناردو سيلفا إلى ماتيوس نونيز، إلا ان الدفاع أبعد الكرة لتصل إلى جفارديول الذي أودعها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتعادل مانشستر سيتي وتشيلسي 1/1.

 

عمر مرموش أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي شهد تواجد المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا في المباراة الأولى له مع الفريق السماوي.

 

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، عمر مرموش.

فيما تواجد على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كلا من أورتيجا، ستونز، جاك جريليش، دي بروين، ريس، سافيو، أوريلي، ريكو لويس، ميكاتي.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في الانتقالات الشتوية الجارية بمبلغ 75 مليون يورو.

 

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز. 

خط الدفاع: ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا. 

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر. 

خط الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

وتواجد على دكة بدلاء تشيلسي كلا من جورجينسين، أكسيل ديساسي، جوش أتشيمبونج، توسين أدارابيويو، مالو جوستو، كيران دويسبيري هال، بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو، مارك جويو.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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