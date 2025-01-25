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الرياضة - 08:07 - موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 (سكن لكل المصريين 5) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:07 - موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 (سكن لكل المصريين 5) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:07 - موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 (سكن لكل المصريين 5) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:07 مساءً - نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. يتزايد البحث في الساعات الأخيرة من قبل الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية والذين أتمّوا إجراءات التقديم، عن موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم بيع نحو 762 ألفا و479 كراسة شروط، وأن 589 ألف مواطن سدّدوا مقدمات جدية الحجز، وأن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للصندوق بلغوا 571 ألف مواطن.

مواعيد وأماكن شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

متى موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025؟

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025، بعد أسبوعين من انتهاء التقديم، أي أن عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بدأت، ويتم تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين، حيث تم غلق باء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في 18 يناير.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي؟

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من هنـــــــــــــا.

- اختر «الاستعلام عن نتائج سكن لكل المصريين 5.

- ادخل البيانات المطلوبة: «الرقم القومي وبيانات الحجز».

- ستظهر لك النتيجة فور الإعلان عنها.

نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كيف يتم تحديد أولويات الحجز؟

- المتزوج ويعول.

- الأرمل/ الأرملة ويعول.

- المطلق/ المطلقة ويعول.

- المتزوج ولا يعول.

- الأعزب (ويشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

كما أوضحت أن الأولوية تُمنح للأسرة ذات العدد الأقل، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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