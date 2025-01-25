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الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم أمام نابولي بهدف مواني بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم أمام نابولي بهدف مواني بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم أمام نابولي بهدف مواني بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:01 مساءً - تقدم يوفنتوس على نظيره نابولي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف يوفنتوس في الشوط الأول اللاعب راندال كولو مواني في الدقيقة 42.

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي 

وبدأ تشكيل يوفنتوس أمام نابولي كالتالي:

دي جريجوريو - ماكيني - جاتي - كالولو - كامبياسو - لوكاتيلي - تورام - يلدز - كوبمينرز - نيكو جونزاليس - كولو مواني
 

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تشكيل نابولي أمام يوفنتوس 

وبدأ تشكيل نابولي أمام يوفنتوس كالتالي:" ميريت - دي لورينزو - رحماني - خوان جيسوس - سبينازولا - أنجويسا - لوبوتكا - ماكتوميناي - بوليتانو - لوكاكو - نيرس
 

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نابولي ضد يوفنتوس 

 ويسعى نابولي إلى تعزيز صدارته للدوري الإيطالي، والتي يتربع عليها برصيد 50 نقطة، لكنه يعلم أن مواجهة يوفنتوس، المتخبط محليا، والذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، لن تكون آمنة في ظل ترقب باقي المنافسين نتائج الفريق.

 

وفي الوقت الذي لازالت أصداء رحيل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، تلقي بظلالها على أحوال الفريق، يسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، إلى شحذ همم لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على فريقه السابق الذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات، ويأمل في تحقيق اللقب مع فريق ثالث، بعد فوزه به مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

على الجانب الآخر، تأتي المواجهة بمثابة اختبار صعب ليوفنتوس، والذي يسعى إلى تجنب تكرار أخطاء المواسم الماضية والابتعاد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مبكرا، مثلما حدث الموسم قبل الماضي.

ويهدف تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، إلى تحقيق فوز من شأنه أن يبعثر الأوراق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، حيث إنه سيرفع فريقه إلى المراكز الأربع الأولى في حال تعثر لاتسيو في مواجهة فيورينتينا بنفس الجولة.

تاريخ مواجهات يوفنتوس ضد نابولي 

 والتقى الفريقان في 165 مباراة ببطولة الدوري، حقق يوفنتوس الفوز في 76 منها، ونابولي في 38 مباراة، وكان التعادل نتيجة 51 مباراة.

وفي لقاءات الفريقين بكل البطولات، والبالغ عددها 182 مباراة، حقق يوفنتوس الفوز في 84 مباراة، وفاز نابولي في 44 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 54 مباراة.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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