عاجل:اشتعال المعارك وليلة دامية بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

عاجل:اشتعال المعارك وليلة دامية بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بينهم مغنية وملحن ومخرج.. من هم أبناء حميد الشاعري؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الإثنين.. داليا مصطفى ضيفة عمرو الليثي في «واحد من الناس» - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، موناكو يخطف فوزا صعبا من رين 3-2 - أخبار كلمتك

ديميتري لاعب الزمالك أفضل لاعب في البطولة العربية للكرة الطائرة - أخبار كلمتك

ديميتري لاعب الزمالك أفضل لاعب في البطولة العربية للكرة الطائرة - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

أمريكا تعتزم استخدام الجيش لتعزيز أمن حدودها مع المكسيك - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الزمالك يحصد لقب البطولة العربية للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 - 0 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك يحصد لقب البطولة العربية للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 - 0 - أخبار كلمتك

الزمالك يحصد لقب البطولة العربية للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 - 0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:01 مساءً - البطولة العربية للكرة الطائرة، تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-


25 - 21

25 - 18

25 - 20

وخاض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".


وترأس رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق بقطر.


ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق