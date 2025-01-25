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بورنموث يضرب نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بورنموث يضرب نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بورنموث يضرب نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:41 مساءً - فاز فريق بورنموث على نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

 

مباراة بورنموث ونوتينجهام فورست

 

أحرز خماسية بورنموث جاستن في الدقيقة 8 وهاتريك دانجو في الدقيقة 54 و60 و86 وانطوان في الدقيقة 91.

 

فيما فاز فريق إيفرتون على نظيره برايتون، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب "أمريكان إكسبريس"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالى.

 

وسجل إليمان ندياي هدف الفوز لصالح فريق إيفرتون في الدقيقة 42 من ركلة جزاء. 

ترتيب إيفرتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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