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أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني (فيديو) - أخبار كلمتك

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أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني (فيديو) - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:41 مساءً - سقط أتليتكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق فياريال لينتهي اللقاء 1-1 في المباراة التي أقيمت في إطار قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2024-2025.

 

وأحرز هدف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

 

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وتعادل أتليتكو مدريد عن طريق يامويل لينو في الدقيقة 58.

 

 

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تشكيل أتليتكو مدريد أمام فياريال 

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ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة، أما فياريال، يأتي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

 

وبعد سلسلة من 15 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، تعرض أتلتيكو مدريد لهزيمة مفاجئة 1-0 أمام ليجانيس في الأسبوع الماضي، لكنه سرعان ما عاد للمسار الصحيح في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باير ليفركوزن 2-1.

 

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس في ترتيب دوري الأبطال، وهو في طريقه للتأهل لدور الـ16، بينما يسعى للحفاظ على مركزه الثاني في الدوري الإسباني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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