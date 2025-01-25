الرياضة - 07:27 - آخر تحديث.. سعر الدولار الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 07:27 مساءً - سعر الدولار الآن.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل داخل البنك المركزي الآن نحو 50.22 جنيهًا للشراء، 50.36 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.22 جنيه للبيع، و50.36 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي منتصف تعاملات اليوم نحو 50.29 جنيه للبيع، و50.39 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.28 جنيه للبيع، و50.38 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي نحو 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.23 جنيه للبيع، و50.33 جنيه للشراء.