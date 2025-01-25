نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:21 مساءً - انتهت مباراة ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد بفوز الأخير بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب سينت ماري، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل يان بيدناريك هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 10، بينما أحرز أهداف نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك هدفين في الدقيقتين 26 من ضربة جزاء و30 وساندرو تونالي في الدقيقة 51.

تشكيل ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أليكس مكارثي.

خط الدفاع: جيمس بري، يان بيدناريك، تايلور هاروود بيليس، كيلي ولكر بيترس، ريان مانينج.

خط الوسط: ماتيوس فيرنانديز، ليزلي أوجوتشوكو، جو أريبو.

خط الهجوم: باول أونواتشو، أدم أرمسترونج.

تشكيل نيوكاسل أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جولينتون، جاكوب ميرفي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، أليكسندر إيزاك.

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