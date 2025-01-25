إيفرتون يتخطى برايتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:21 مساءً - الدوري الإنجليزي، فاز فريق إيفرتون على نظيره برايتون، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب "أمريكان إكسبريس"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالى.

وسجل إليمان ندياي هدف الفوز لصالح فريق إيفرتون في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ترتيب إيفرتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق إيفرتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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