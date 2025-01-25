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بمشاركة محمد صلاح وسام مرسي، ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بمشاركة محمد صلاح وسام مرسي، ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بمشاركة محمد صلاح وسام مرسي، ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:06 مساءً - الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق ليفربول نظيره إيبسويتش تاون، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تفوق ليفربول منذ انطلاق المباراة وفرض سيطرته على مجريات الأمور مبكرا، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه.

ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي 
ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي 

وفي الدقيقة 11، أحرز سوبوسلاي هدف ليفربول الأول، بعدما تلقى تمريرة بينية على حدود منطقة الجزاء وراوغ أحد مدافعي إيبسويتش، ليطلق قذيفة أرضية سكنت الشباك.

ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي 
ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية في الدوري الإنجليزي 

وفي الدقيقة 35، أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بعد عرضية من الجبهة اليسرى استقبلها صلاح وسددها في سقف المرمى من الزاوية الضيقة، ليعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 44، اختتم كودي جاكبو ثلاثية ليفربول في الشوط الأول بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى سددها سوبوسلاي ليتابعها جاكبو في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة ليفربول وأهدر أكثر من هجمة على مرمى إيبسويتش، قبل أن ينجح كودي جاكبو في إحراز هدفه الثاني وهدف فريقه الرابع بالدقيقة 67، بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها جاكبو برأسية في الشباك.

بعدها استمرت سيطرة ليفربول وسط انهيار تام من لاعبي إيبسويتش.

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز إيبسويتش هدفه الوحيد عن طريق جاكوب جريفز الذي قابل كرة عرضية برأسية في شباك أليسون بيكر، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول برباعية مقابل هدف.

 

تشكيل ليفربول  أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي كلا من: 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.

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تشكيل إيبسويتش ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل إيبسويتش ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بقيادة سام مرسي وضم كلا من:

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: ليف ديفيس، جريفز، توانزيبي، بيرنز.

خط الوسط: كالفين فيليبس، سام مرسي، جادين، هاتشينسون.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: موريتش، جونسون، جودفري، تاونسند، لونجو، تايلور، برودهيد، إنكيسو، هيرست.

 

ترتيب ليفربول وإيبسويتش في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده في صدارة جدول الدوري الإنجليزي إلى 53 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 16 نقطة يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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