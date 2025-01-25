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تعادل سلبي بين الجزيرة والعين بالشوط الأول بربع نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين الجزيرة والعين بالشوط الأول بربع نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الجزيرة والعين بالشوط الأول بربع نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:06 مساءً - انتهى الشوط الأول بين  العين والجزيرة بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يقام على  ملعب هزاع بن زايد، في مواجهة نارية ضمن منافسات ربع نهائي كأس الدولة الإماراتي.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للعين الإماراتي بعد العودة لتقنية الفار.

ويشارك محمد النني اللاعب المصري الدولي أساسيا في تشكيل الجزيرة أمام العين الإماراتي.

تشكيل الجزيرة أمام العين

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تشكيل العين أمام الجزيرة 

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العين يسعى للحفاظ على نظافة شباكه
يدخل نادي العين المباراة وهو يمني النفس بتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

 ويسعى الفريق بقيادة المدرب ليوناردو جارديم إلى الحفاظ على المستوى الدفاعي المميز الذي ظهر به في المباريات الأخيرة، لا سيما بعد الخروج بشباك نظيفة في الفوز الكبير على النصر برباعية في الدوري.

يحتل نادي الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل نادي العين مركزًا متقدمًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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