الرياضة - 06:47 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:47 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، اليوم السبت، الموافق 25 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل رفقاء النجم المصري عمر مرموش.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مباراة تشيلسي، وهو في جعبته 38 نقطة من 22 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن، يحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، بواقع 11 انتصارًا و5 تعادلات، و6 هزائم لكتيبة بيب جوراديولا.

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مباراة مانشستر سيتي، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 40 نقطة من 22 مباراة خاضها «البلوز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 11 انتصارًا و7 تعادلات، و4 هزائم لرفقاء كول بالمر.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، اليوم السبت، الموافق 25 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل رفقاء النجم المصري عمر مرموش.