الرياضة - 06:47 - عميد الأسرى الفلسطينيين حرا بعد 39 عاما.. من هو محمد الطوس الملقب بالشهيد الحي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:47 مساءً - أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن محمد الطوس، الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين، أقدم أسير فى "إسرائيل"، بعد قضاء ما يقارب 40 عاما في سجون الاحتلال.

وكان الطوس ضمن دفعة تم إطلاق سراحها، اليوم السبت 25 يناير 2025م، ويبلغ عددهم 200 أسير، منهم 79 من ذوى الأحكام العالية و121 محكوم عليهم بالمؤبد، مقابل 4 مجندات إسرائيليات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي وقعت بين حركة "حماس" و "إسرائيل".

محمد الطوس

ويبلغ الطوس من العمر 69 عاما وينتمى إلى بلدة الجعبة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وكان ضمن حركة "فتح"، أول حركة وطنية فلسطينية بعد عام 1948م، وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1985م بتهمة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتعرض الطوس أثناء اعتقاله لإصابات شديدة بعد إطلاق طائرة إسرائيلية النار عليه وعلى أربعٍة من رفاقه ليستشهدوا كلهم وينجوا هو بأعجوبه، مما جعله يلقب بعدها بالشهيد الحي، ويعد الطوس من المعتقلين القدامى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو 1993م.

رفضت "إسرائيل" الإفراج عنه سابقاً ضمن صفقة تبادل أسري حدثت في 2014م بعد موافقة "إسرائيل" في البداية، ونتيجة لذلك تفاقم الوضع الصحي لزوجته وتوفيت عام 2015م دون أن يتمكن من توديعها.

اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

تتضمن اتفاقية وقف إطلاق النار بغزة، في 19 يناير الجاري، صفقة لتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين.

وفى المرحلة الأولى من الاتفاق، والمكون من 3 مراحل مدة كل مرحلة 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء كانوا أحياءً أو جثث موتى مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يقدر بين 1700 و2000 أسير.