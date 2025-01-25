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الرياضة - 06:47 - يعود بناؤه لـ8 قرون.. مناشدات بترميم «متحف اللوفر» أشهر معلم تاريخي بفرنسا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:47 - يعود بناؤه لـ8 قرون.. مناشدات بترميم «متحف اللوفر» أشهر معلم تاريخي بفرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:47 - يعود بناؤه لـ8 قرون.. مناشدات بترميم «متحف اللوفر» أشهر معلم تاريخي بفرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 06:47 مساءً - يعد متحف اللوفر من أبرز المعالم التي تتميز بها العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستقبل 9 ملايين زائر سنويا، كما أنه أكثر المتاحف زيارة على مستوى العالم، وفي العام الماضي توافد عليه 8.7 مليون زائر، رغم أنه صمم لاستقبال 4 ملايين زائر سنويا، مما جعله يعمل فوق طاقته الاستيعابية.

وطالبت لورانس دي كار، مديرة متحف اللوفر، بترميم المبنى، حتى يكون ملائما لاستقبال الأعداد المناسبة من الزائرين، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار تذاكر دخول المتحف، الأمر الذي تسبب في إزعاج الكثير من المواطنين الفرنسيين.

تكلفة ترميم اللوفر

من المقدر أن تبلغ كلفة عمليات التجديد 500 مليون يورو، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الحكومة التي تعاني في الأساس من عدة أمور خاصة على مستوى الحياة السياسية في البلاد، حيث ناشدت إدارة المتحف، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، بضرورة الترميم العاجل، نظرا إلى أن المتحف يحوي لوحات في غاية الأهمية، مثل لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي، وعلى ذكر لوحة الموناليزا فإن إدارة المتحف تدرس بناء جناح جديدا للوحة وإنشاء مدخل جديد بالجانب الشرقي لتخفيف الازدحام عند المدخل الهرمي.

وبالرجوع إلى تاريخ المبنى، فإن تاريخه يعود إلى ثمانية قرون مضت، وتتعلق المشاكل بالمتحف بتسرب المياه، وتقلبات مقلقة في درجات الحرارة تهدد سلامة الأعمال الفنية، حيث بُني قصر اللوفر في أواخر القرن الثاني عشر، وظل مقر الإقامة الرسمي لملوك فرنسا لعدة قرون إلى أن تخلى عنه الملك لويس الرابع عشر واتجه إلى قصر فرساي. وفي عام 1793، تحول إلى متحف لعرض مجموعة من الأعمال الفنية الملكية.

استجابة السلطات الفرنسية

وأفادت صحيفة لو باريزيان بأن المحادثات جارية بين مكتب ماكرون ووزارة الثقافة واللوفر. وأكد مصدر مطلع أن الرئيس يتابع هذه المسألة باهتمام منذ شهور". ولم ترد وزارة الثقافة بعد على طلب للتعليق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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