الدوري الإنجليزي، جاكبو يسجل هدف ليفربول الرابع في شباك إيبسويتش تاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:46 مساءً - الدوري الإنجليزي، أحرز كودي جاكبو لاعب ليفربول، هدف فريقه الرابع في شباك إيبسويتش تاون، بالدقيقة 67 من المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، لتصبح النتيجة تقدم الريدز برباعية نظيفة.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها جاكبو برأسية في الشباك.

وكان ليفربول أنهى الشوط الأول متقدما على إيبسويتش بثلاثية نظيفة، بدأت في الدقيقة 11، أحرز سوبوسلاي هدف ليفربول الأول، بعدما تلقى تمريرة بينية على حدود منطقة الجزاء وراوغ أحد مدافعي إيبسويتش، ليطلق قذيفة أرضية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 35، أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بعد عرضية من الجبهة اليسرى استقبلها صلاح وسددها في سقف المرمى من الزاوية الضيقة، ليعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 44، اختتم كودي جاكبو ثلاثية ليفربول في الشوط الأول بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى سددها سوبوسلاي ليتابعها جاكبو في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة.

تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.

تشكيل إيبسويتش ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل إيبسويتش ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي بقيادة سام مرسي وضم كلا من:

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: ليف ديفيس، جريفز، توانزيبي، بيرنز.

خط الوسط: كالفين فيليبس، سام مرسي، جادين، هاتشينسون.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: موريتش، جونسون، جودفري، تاونسند، لونجو، تايلور، برودهيد، إنكيسو، هيرست.

ترتيب ليفربول وإيبسويتش في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال ونوتينجهام فورست، ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 16 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط إيبسويتش تاون على ملعبه أمام مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد.

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