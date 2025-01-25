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دورتموند يتعادل 2-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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دورتموند يتعادل 2-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

دورتموند يتعادل 2-2 أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:45 مساءً - الدوري الألماني، تعادل فريقا بروسيا دورتموند وفيردر بريمن بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني.

 

مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن

أحرز سيرهو جيراسي هدف التقدم لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 27 ثم أحرز ماركو لاعب فيردر بريمن هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 50.

وأحرز ليوناردو الهدف الأول لفريق فيردر بريمن في الدقيقة 63، ثم أحرز مارفين الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 71.

 

تشكيل بروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن


في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

في قلب الدفاع: جوليان رايرسون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: إيمري تشان، باسكال جروس، فيليكس نميشا، جوليان براندت.

في قلب الهجوم: ماكسمليان بيير، جيمي بينوي جيتينز، سيرو جيراسي

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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