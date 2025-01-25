بعد وصول الفريقين، تأجيل مباراة الخليج والأخدود بالدوري السعودي لهذا السبب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:20 مساءً - الدوري السعودي، أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين بين فريقي الأخدود والخليج.

وأوضحت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن قرار تأجيل المباراة يأتي بناء على تقرير حكم المباراة بسبب ما تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي.

وأوضحت الرابطة في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي أن قرار تأجيل المباراة يأتي بناء على تقرير حكم المباراة، بسبب ما تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي.

ومن ثم اتخذ القرار استنادا على الفقرة (3) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الرابطة أنها تعمل مع الجهات المعنية على متابعة تطور الحالة وإعادة جدولة موعد انطلاق المباراة ليكون بعد 24 ساعة من موعدها السابق حسب اللوائح

وكان المديران الفنيان لفريقي الخليج والأخدود أعلنا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري السعودي.

وشهد تشكيل الخليج السعودي تواجد محمد شريف على دكة بدلاء الفريق.

تشكيل الخليج أمام الأخدود

تشكيل الأخدود أمام الخليج

ويحتل الأخدود المركز 13 بجدول ترتيب الدوري السعودي النسخة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز 14.

فيما يتواجد فريق الخليج فى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز التاسع

يدخل الأخدود صاحب الأرض والجمهور المباراة جريحا والعمل على استعادة التوازن بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الخليج بعد الخسارة في الجولة الماضية الـ 16 بنتيجة 3 - 1 أمام النصر كما خسر في الجولة (15) بهدفين مقابل هدف على أرضه أمام الفيحاء.

فى المقابل يرغب فريق الخليج في مواصلة الاستفاقة بعد الخسارة بنتيجة 3 - 1 أمام النصر بالجولة 15 من المسابقة، وهو ما يُحفز لاعبو الخليج لبذل ما لديهم في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية للتأكيد على استفاقة الفريق ولتحسين مركز الفريق بجدول ترتيب النسخة الجارية من المسابقة.

سبق والتقيا الفريقين مرتين بدوري المحترفين، فاز فريق الخليج في واحدة بينما سيطر التعادل على نتيجة المباراة الثانية.

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