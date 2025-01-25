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فياريال يتقدم على أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني (فيديو) - أخبار كلمتك

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فياريال يتقدم على أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني (فيديو) - أخبار كلمتك

فياريال يتقدم على أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:20 مساءً - تقدم فريق  فياريال بهدف دون رد أمام أتليتكو مدريد بالشوط الأول، في المباراة التي تقام في إطار قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2024-2025.

 

وأحرز هدف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 29 من ركلة جزاء .

 

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تشكيل أتليتكو مدريد أمام فياريال 

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 ويسعى فريق أتلتيكو مدريد، لاستعادة طريق الانتصارات على مستوى الدوري حتى يظل ضمن الأندية المتنافسة على لقب الدوري، وأيضا الرغبة في مصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، مما أدى لفقدان صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

 

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 44 نقطة، أما فياريال، يأتي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

 

ويحتل الفريق المدريدي، بقيادة المدرب دييجو سيميوني، المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

 

وبعد سلسلة من 15 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، تعرض أتلتيكو مدريد لهزيمة مفاجئة 1-0 أمام ليجانيس في الأسبوع الماضي، لكنه سرعان ما عاد للمسار الصحيح في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باير ليفركوزن 2-1.

 

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس في ترتيب دوري الأبطال، وهو في طريقه للتأهل لدور الـ16، بينما يسعى للحفاظ على مركزه الثاني في الدوري الإسباني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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