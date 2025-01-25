منتخب الناشئين يتلقى دعوة للمشاركة في دورة دولية ببولندا - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يتلقى دعوة للمشاركة في دورة دولية ببولندا - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

إيفرتون يتخطى برايتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

إيفرتون يتخطى برايتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القلاوي ومحمد مجدي وآمال حسن يمثلون مصر في كورس الحكام الدوليين الجدد - أخبار كلمتك

القلاوي ومحمد مجدي وآمال حسن يمثلون مصر في كورس الحكام الدوليين الجدد - أخبار كلمتك

آرسنال يحتفظ بوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ولفرهامبتون (فيديو) - أخبار كلمتك

آرسنال يحتفظ بوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ولفرهامبتون (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" - أخبار كلمتك

بشرى سارة من الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

بشرى سارة من الحكومة الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني يفجرها في وجه الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

برلماني يفجرها في وجه الحوثي عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوجه بتحسين أوضاع هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوجه بتحسين أوضاع هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا يستمتع بحياته مثل باقي المواطنين».. نقيب الموسيقيين يشيد بتضحيات ضابط الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

آرسنال ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
آرسنال ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

آرسنال ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:20 مساءً - تعادل فريق آرسنال، أمام وولفرهامبتون سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول باللقاء الذي يقام بإطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستحوذ آرسنال على مجريات الشوط الأول، وأضاف أكثر من فرصة ولكن دون جدوى.

كما قام الحكم بإشهار الكارت الأحمر لمايلز لويس بعد تدخل عنيف ضد لاعب ولفرهامبتون مع الدقيقة 43.

 

 

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا- جابرييل- يوريان تيمبر- لويس سكلي

خط الوسط: ديكلان رايس- بارتى- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- كاي هافرتيز- تروسارد.

2e24c65906.jpg

تشكيل وولفرهامبتون 

 

0037bb4181.jpg

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي


يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، حيث لعب أرسنال حتى الآن 22 مباراة حقق خلالها 12 فوزًا و8 تعادلات وخسارتين.


يسعى الفريق لتحقيق فوز مهم في هذه المباراة لتعويض تعادله الأخير في الجولة 22 ضد أستون فيلا وهو ما يؤكد أهمية حصد النقاط الثلاث لاستمرار المنافسة على اللقب.


من جانب آخر، يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، حيث خاض 22 مباراة فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وتعرض 14 خسارة.


الفريق يعاني من صعوبة في النتائج هذا الموسم، ويحتاج إلى الفوز في المباريات القادمة لضمان بقائه في الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق