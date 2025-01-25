آرسنال ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:20 مساءً - تعادل فريق آرسنال، أمام وولفرهامبتون سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول باللقاء الذي يقام بإطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستحوذ آرسنال على مجريات الشوط الأول، وأضاف أكثر من فرصة ولكن دون جدوى.

كما قام الحكم بإشهار الكارت الأحمر لمايلز لويس بعد تدخل عنيف ضد لاعب ولفرهامبتون مع الدقيقة 43.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا- جابرييل- يوريان تيمبر- لويس سكلي

خط الوسط: ديكلان رايس- بارتى- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- كاي هافرتيز- تروسارد.

تشكيل وولفرهامبتون

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي



يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، حيث لعب أرسنال حتى الآن 22 مباراة حقق خلالها 12 فوزًا و8 تعادلات وخسارتين.



يسعى الفريق لتحقيق فوز مهم في هذه المباراة لتعويض تعادله الأخير في الجولة 22 ضد أستون فيلا وهو ما يؤكد أهمية حصد النقاط الثلاث لاستمرار المنافسة على اللقب.



من جانب آخر، يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، حيث خاض 22 مباراة فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وتعرض 14 خسارة.



الفريق يعاني من صعوبة في النتائج هذا الموسم، ويحتاج إلى الفوز في المباريات القادمة لضمان بقائه في الدوري الإنجليزي.

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