أبو تريكة يوجه نصيحة لـ جوارديولا بشأن عمر مرموش (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:00 مساءً - وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة إلى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بشأن عمر مرموش نجم السيتي الجديد ومنتخب مصر.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في الانتقالات الشتوية الجارية بمبلغ 75 مليون يورو.

ويلاقي مانشستر سيتي خصمه تشيلسي الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد أبوتريكة خلال الاستوديو التحليلي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "لا يوجد لاعب أفضل من عمر مرموش في مانشستر سيتي،وذلك عقب ما قدمه اللاعب في نصف الموسم بالدوري الألماني باستثناء إيرلينج هالاند، ولذلك أطالب جوارديولا بإشراك عمر مرموش في التشكيل الأساسي، ولا داعي لإجلاسه على مقاعد البدلاء بهدف التأقلم وعملية التدوير".

وأشار أبوتريكة: "شاهدت المران الأول لـ مرموش مع مانشستر سيتي، واللاعب لديه ثقة كبيرة في نفسه، ويجب أن يشارك أساسيًا في أول مواجهة له كما فعل جوارديولا مع سافيو في اللقاء الأول ضد تشيلسي في الدور الأول، مرموش لديه ثقة كبيرة وقادر على اللعب في جميع مراكز خط الهجوم، ويمتلك المهارة والسرعة والحس التهديفي، ولاعب ذكي ولا يوجد لاعب أفضل منه باستثناء هالاند".

وأوضح أبوتريكة: "مصر ولادة بجميع المجالات، مصر بلد المواهب، كل ما علينا هو منح الفرصة لـ هؤلاء الموهوبين وسترى النتيجة كما رأينا محمد صلاح وعمر مرموش لقد لعبا في المقاولون العرب ووادي دجلة".

وتابع: "مصر تمتلك الأندية والمواهب في كرة القدم، لكن الأهم هو المتابعة، مرموش وصلاح هم أفضل سفراء لمصر في المجال الرياضي بالمستوى العالمي، نحتاج فقط إلى الدعم على المستوى النفسي والمعنوي، وصلاح ومرموش هما خير نموذج ومثال لـ اللاعب المصري إذا أخذ الفرصة سيظهر أفضل ما لديه".

ويستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.



ويعاني مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، من سوء النتائج في مختلف البطولات، وتحديدًا بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، أكد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي جاهزية النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في مباراة اليوم ضد تشيلسي، بعد 48 ساعة من انتقاله رسميًا إلى حامل اللقب قادمًا من فرانكفورت.

وقال بيب جوارديولا إن اللاعبون الجدد عمر مرموش وكلمتكر ريس وعبد القادر خوسانوف سيتواجدون في تشكيلة الفريق استعدادًا لظهورهم الأول مع الفريق مع سعي مانشستر سيتي لاستعادة المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد مانشستر سيتي مع 3 لاعبين جدد، خلال الأيام الماضية، وهم عمر مرموش، كلمتكر ريس وعبد القادر خوسانوف.

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