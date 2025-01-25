الرياضة - 05:51 - منها الترجمة لـ25 لغة.. خدمات قدمتها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:51 مساءً - حرصت وزارة الداخلية، على تطوير الخدمات الجماهيرية بقطاع الأحوال المدنية عبر إتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة لتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال 64 مقرًا على مستوى الجمهورية.

كما حرصت وزارة الداخلية، خلال عام 2024، على إتاحت منافذ متنقلة لتقديم خدماتها لمواطنين عبر تطوير 20 مقرا لقطاع الأحوال المدنية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل حضارى ليصل اجمالى المقار على مستوى الجمهورية لـ568 مقرًا.

واستحدثت الوزارة، تزامنا مع عيد الشرطة الذكرى 73، منافذ الجوازات المتنقلة لتقديم الخدمات الى المواطنين بعدة مناطق ومن خلال الموقع الرسمى لوزارة، وتطوير مقار الجوازات بإجمالى 60 مقرا على مستوى الجمهورية وافتتاح 5 مقرات خدمة مميزة بالمولات التجارية.