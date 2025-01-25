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كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

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كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:45 مساءً - تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الإمارات، بعد فوزه على عجمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، في افتتاحية مباريات ربع النهائي.

افتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 57 بواسطة ماتيوس ليما، وتعادل عجمان في الدقيقة 74 بهدف سجله ليذييري سيلفا، ثم أحرز مؤنس دبور الهدف الثاني والفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 75.

 

النني يشارك أساسيا مع الجزيرة أمام العين بربع نهائي كأس الإمارات

من ناحية أخرى، أعلن المديران الفنيان للعين والجزيرة التشكيل الرسمي للقاء الذي يقام على  ملعب هزاع بن زايد، في مواجهة نارية ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإمارات.

ويشارك محمد النني اللاعب المصري الدولي أساسيا في تشكيل الجزيرة أمام العين الإماراتي.

تشكيل الجزيرة أمام العين

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تشكيل العين أمام الجزيرة 

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العين يسعى للحفاظ على نظافة شباكه
يدخل نادي العين المباراة وهو يمني النفس بتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

 ويسعى الفريق بقيادة المدرب ليوناردو جارديم إلى الحفاظ على المستوى الدفاعي المميز الذي ظهر به في المباريات الأخيرة، لا سيما بعد الخروج بشباك نظيفة في الفوز الكبير على النصر برباعية في الدوري.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة


تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، ويمكن للمشجعين متابعتها عبر القنوات الرياضية الناقلة للمسابقة.

يحتل نادي الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل نادي العين مركزًا متقدمًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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