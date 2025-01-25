مشاهير العرب - «متابعة خطواتك».. نادية الجندي توجه رسالة لـ منة شلبي بعد دعمها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «متابعة خطواتك».. نادية الجندي توجه رسالة لـ منة شلبي بعد دعمها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. watch it تكشف عن البوستر التشويقي لـ «عقبال عندكم»| صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - منها الترجمة لـ25 لغة.. خدمات قدمتها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - منها الترجمة لـ25 لغة.. خدمات قدمتها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 26 يناير 2025، لافتة إلى أنه يتوقع أن يسود طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كيف سيكون الطقس غدا؟

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس المائل للدفء سيسود جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما في وقت الليل سيسود الطقس الشديد البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا أول أيام الشتاء رسميا
حالة الطقس غدا

ما طبيعة الظواهر الجوية في طقس الغد؟

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في طقس الغد، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن يتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وبور سعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا
الطقس غدا

كيف ستكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط؟

وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 26 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 21 10
بنها 20 11
دمنهور 20 12
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 11
طنطا 19 10
دمياط 19 11
بورسعيد 19 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 10
رفح 18 9
رأس سدر 22 12
نخل 18 4
كاترين 15 00
الطور 21 13
طابا 19 9
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 20 8
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 24 15
الأقصر 26 11
أسوان 26 13
الوادي الجديد 25 13
أبو سمبل 26 13

اقرأ أيضاً
حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025.. بيان بدرجات الحرارة

شبورة مائية كثيفة.. حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24 يناير 2025 (بيان بدرجات الحرارة)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

زد يحسم جدل بند شراء الأهلي لـ مصطفى العش - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق