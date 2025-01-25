الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 26 يناير 2025، لافتة إلى أنه يتوقع أن يسود طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كيف سيكون الطقس غدا؟

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس المائل للدفء سيسود جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما في وقت الليل سيسود الطقس الشديد البرودة على أغلب الأنحاء.

ما طبيعة الظواهر الجوية في طقس الغد؟

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية في طقس الغد، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن يتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وبور سعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

كيف ستكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط؟

وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 26 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 11 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 12 المنصورة 20 11 الزقازيق 21 11 شبين الكوم 20 11 طنطا 19 10 دمياط 19 11 بورسعيد 19 13 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 11 العريش 19 10 رفح 18 9 رأس سدر 22 12 نخل 18 4 كاترين 15 00 الطور 21 13 طابا 19 9 شرم الشيخ 24 15 الإسكندرية 18 11 العلمين الجديدة 18 10 مطروح 19 10 السلوم 19 10 سيوة 20 8 رأس غارب 23 14 الغردقة 24 14 سفاجا 24 15 الأقصر 26 11 أسوان 26 13 الوادي الجديد 25 13 أبو سمبل 26 13