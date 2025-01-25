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الرياضة - 05:31 - سعر الذهب الآن في مصر.. المعدن الأصفر يتراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:31 - سعر الذهب الآن في مصر.. المعدن الأصفر يتراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - سعر الذهب الآن في مصر.. المعدن الأصفر يتراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في مصر داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيهًا للبيع، 3815 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجع بقيمة 10جنيهات.

سعر الذهب

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب على مدار الساعة، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم متابعة أسعار الذهب من خلال الضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم 25 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 عند مستوى نحو 4388.5 جنيها للبيع، و 4360 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن عيار 22 حالة من التراجع داخل السوق المحلي عند 4022.75 جنيه للبيع، و 3996.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3840 جنيها للبيع، و 3815 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين هيمن الاستقرار على سعر الذهب الآن عيار 18 داخل سوق الصاغة عند 3291.5 جنيها للبيع، و 3270 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14الآن بمحلات الصاغة نحو 2560 جنيه للبيع، و 2543.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وثبت سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر عند 2194.25 جنيه للبيع، و 2180 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 9

بينما سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1645.75 جنيها للبيع، و 1635 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي اليوم السبت نحو 30720 جنيه للبيع، و 30520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب العالمية الآن في مصر إلى 2771.34 دولار للبيع، و 2771.07 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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