الرياضة - 05:31 - سعر الذهب الآن في مصر.. المعدن الأصفر يتراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في مصر داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيهًا للبيع، 3815 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجع بقيمة 10جنيهات.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم 25 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 عند مستوى نحو 4388.5 جنيها للبيع، و 4360 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن عيار 22 حالة من التراجع داخل السوق المحلي عند 4022.75 جنيه للبيع، و 3996.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3840 جنيها للبيع، و 3815 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين هيمن الاستقرار على سعر الذهب الآن عيار 18 داخل سوق الصاغة عند 3291.5 جنيها للبيع، و 3270 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14الآن بمحلات الصاغة نحو 2560 جنيه للبيع، و 2543.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وثبت سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر عند 2194.25 جنيه للبيع، و 2180 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1645.75 جنيها للبيع، و 1635 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي اليوم السبت نحو 30720 جنيه للبيع، و 30520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب العالمية الآن في مصر إلى 2771.34 دولار للبيع، و 2771.07 دولار للشراء.