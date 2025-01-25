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الرياضة - 05:31 - موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:31 - موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 05:31 مساءً - موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. يبحث عشاق الكرة المصرية في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي وبيراميدز

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة النارية والمرتقبة، وأيضًا التشكيل المتوقع للمارد الأحمر والسماوي.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بيراميدز، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات خاضها المارد الأحمر في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، ودون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

الأهلي وبيراميدز

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، وهو يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها السماوي في دوري نايل حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة يورتشيتش.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في الدوري الممتاز
في حراسة المرمى محمد الشناوي
في خط الدفاع كريم الدبيس رامي ربيعة ياسر إبراهيم محمد هاني
في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أكرم توفيق أحمد نبيل كوكا أو عمر الساعي
في خط الهجوم حسين الشحات جراديسار

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع على النحو التالي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في الدوري الممتاز
في حراسة المرمى أحمد الشناوي
في خط الدفاع محمد حمدي علي جبر أسامة جلال أو كريم حافظ محمد الشيبي
في خط الوسط مهند لاشين وليد الكرتي بلاتي توريه مصطفى فتحي
في خط الهجوم فيستون ماييلي إبراهيم عادل

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء غد الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أو سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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