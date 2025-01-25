الدوري الإنجليزي، سوبوسلاي يتقدم بهدف ليفربول الأول في شباك إيبسويتش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:25 مساءً - الدوري الإنجليزي، أحرز سوبوسلاي لاعب ليفربول، هدف فريقه الأول في شباك إيبسويتش تاون، بالدقيقة 11 من المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف سوبوسلاي بعدما تلقى تمريرة بينية على حدود منطقة الجزاء وراوغ أحد مدافعي إيبسويتش، ليطلق قذيفة أرضية شكنت الشباك.

تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز، محمد صلاح، كودي جاكبو.

تشكيل إيبسويتش ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

فيما أعلن كيران ماكينا المدير الفني لفريق إيبسويتش تاون، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ليفربول، والذي شهد تواجد سام مرسي بصفة أساسية.

فيما يغيب عن صفوف إيبسويتش اليوم 3 لاعبين وهما كونور تشابلين، شيدوزي أوجبيني وأخيرًا سامي شموديكس بسبب الإصابة التي يعانون منها في الفترة الأخيرة.

وجاء تشكيل إيبسويتش ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: ليف ديفيس، جريفز، توانزيبي، بيرنز.

خط الوسط: كالفين فيليبس، سام مرسي، جادين، هاتشينسون.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: موريتش، جونسون، جودفري، تاونسند، لونجو، تايلور، برودهيد، إنكيسو، هيرست.

ترتيب ليفربول وإيبسويتش في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال ونوتينجهام فورست، ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 16 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط إيبسويتش تاون على ملعبه أمام مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد.

مواجهة مصرية بين صلاح ومرسي

وتشهد المباراة المرتقبة بين ليفربول وإيبسويتش تاون مواجهة خاصة بين النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول، ومواطنه سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، مما يضيف طابعًا مصريا وعربيًا مثيرًا للمواجهة.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط لتعزيز مساعيه نحو التتويج بلقب البطولة هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 5 وخسر في لقاء وحيد، وله مباراة مؤجلة مع جاره إيفرتون.

في المقابل، يتطلع إبسويتش لتحقيق مفاجأة بالفوز على ليفربول أو التعادل معه، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر، برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة في الدوري حتى الآن، حقق الفوز في 3 منها وتعادل في 7 وتلقى الخسارة في 12 مباراة.

يذكر أن نادي ليفربول أعلن عن فوز محمد صلاح هداف الريدز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليواصل هيمنته على الجائزة.

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