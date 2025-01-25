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الدوري الألماني، ماينز يتقدم بهدف أمام شتوتجارت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، ماينز يتقدم بهدف أمام شتوتجارت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، ماينز يتقدم بهدف أمام شتوتجارت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:25 مساءً - الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة ماينز أمام ضيفه شتوتجارت، بتقدم ماينز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا” 

سجل هدف التقدم لفريق ماينز اللاعب نيلسون ويبير في الدقيقة 30 

تشكيل ماينز أمام شتوتجارت

فريق ماينز دخل مباراته أمام شتوتجارت بتشكيل مكون من:

روبين زنتنر - داني دا كوستا - ستيفان بيل - دومينيك كوهر - كاسي - سانو - نديم أميري - فيليب مويني - باول نيبيل - جاي سونج لي - نيلسون ويبير 

 

شتوتجارت الألماني، كلمتك

تشكيل شتوجارت أمام ماينز

أما فريق شتوتجارت فدخل مباراته أمام ماينز بتشكيل مكون من:

ألكسندر نوبل - فاجنومان - راولت - الدخيل - ماكسيميليان متلشتين - أتاكان كارازور - ستيلر - يانز سترجرس لارسن - كريس فوهريخ - دينيز أونديف - نيكلاس شميدت 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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