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كومو يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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كومو يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

كومو يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:05 مساءً - الدوري الإيطالي، تقدم فريق كوموعلي نظيره أتالانتا بهدف نظيف الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جيوسيبي سينيجاجليا، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق كومو اللاعب  نيكو باز في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. 

ترتيب كومو واتالانتا بالدوري الايطالي 

ويحتل فريق كومو المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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