الرياضة - 04:51 - بدء العد التنازلي.. موعد انتهاء الشتاء 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:51 مساءً - موعد انتهاء الشتاء 2025.. تسود البلاد حاليًا موجة باردة يُصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2025.

موعد انتهاء الشتاء 2025

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موعد بداية الشتاء 2025

يذكر أن، فصل الشتاء 2025 بدأ يوم 21 ديسمبر الماضي، ويستمر على مدار 88 يومًا، وبذلك يكون انقضى منه شهرًا ويومان.

موعد انتهاء الشتاء 2025

ووفقا للحسابات الفلكية والأرصاد الجوية التي تحدد موعد بداية ونهاية فصول السنة الأربعة، فإن موعد انتهاء فصل الشتاء 2025، يكون يوم الخميس الموافق 20 من شهر مارس 2025، وبهذا يبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس 2025.

درجات حرارة اليوم السبت 25 يناير 2025

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 21، الصغرى 12

درجات الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 22، الصغرى 10

درجات الحرارة في وادي النطرون العظمى 21، الصغرى 11

درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في المنصورة العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 21، الصغرى 12

درجات الحرارة في شبين الكوم العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في طنطا العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في دمياط العظمى 20، الصغرى 13

درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 20، الصغرى 13

درجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 21، الصغرى 11

درجات الحرارة في السويس العظمى 21، الصغرى 11

درجات الحرارة في العريش العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في رفح العظمى 19، الصغرى 10

درجات الحرارة في كاترين العظمى 15، الصغرى 01

درجات الحرارة في طابا العظمى 19، الصغرى 08

درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 23، الصغرى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 21، الصغرى 12

درجات الحرارة في مطروح العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في سيوة العظمى 20، الصغرى 08

درجات الحرارة في رأس غارب العظمى 22، الصغرى 14

درجات الحرارة في الغردقة العظمى 23، الصغرى 14

درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 23، الصغرى 14

درجات الحرارة في الشلاتين العظمى 26، الصغرى 15

درجات الحرارة في حلايب العظمى 23، الصغرى 16

درجات الحرارة في أبو رماد العظمى 24، الصغرى 15

درجات الحرارة في رأس حدربة العظمى 23، الصغرى 17

درجات الحرارة في الفيوم العظمى 21، الصغرى 10

درجات الحرارة في بني سويف العظمى 21، الصغرى 09

درجات الحرارة في المنيا العظمى 22، الصغرى 09

درجات الحرارة في أسيوط العظمى 22، الصغرى 08

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 24، الصغرى 10

درجات الحرارة في قنا العظمى 25، الصغرى 11

درجات الحرارة في الأقصر العظمى 25، الصغرى 11

درجات الحرارة في أسوان العظمى 25، الصغرى 13

درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 24، الصغرى 12

درجات الحرارة في أبو سمبل العظمى 24، الصغرى 13