الرياضة - 04:51 - الدراوي لـ كلمتك: حماس ستفرج عن أربيل يهود لهذا السبب.. ونتنياهو فشل في القضاء على المقاومة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:51 مساءً - علق إبراهيم الدراوي، الخبير في الشأن الفلسطيني، اليوم السبت، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن منع عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم مرة أخرى حتى يتم تسليم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، بالمرحلة الأولى من الهدنة ضمن صفقة التبادل التي تم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع (حماس، وإسرائيل) من خلال الوسطاء (مصر، والولايات المتحدة، وقطر).

ما أهمية أربيل يهود بالنسبة لإسرائيل؟

وقال «الدراوي» في تصريحات خاصة لموقع كلمتك: إن حركة حماس أصدرت بيانا منذ قليل بأن هذه الأسيرة على قيد الحياة، لكن لم يتم الإفراج عنها لأسباب تقنية وأن الأوروبيين والموجودين لمتابعة هذا الاتفاق سيقومون بهذا غدًا الموافق 26 يناير 2025، وأعتقد أن نتنياهو يماطل في الصفقة التي أجبر عليها، وخاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبره على ذلك، وأيضًا الرئيس السابق جو بايدن قبل نهاية مدته هدد نتنياهو بأنه من الممكن أن يعترف بدولة فلسطين إذا لم يوافق على انجاز هذه الصفقة».

وأضاف: بالتالي بنيامين نتنياهو اليوم يريد إفشال الصفقة لدى حماس ومن طرف حماس ذاتها، وحركة حماس لم تتأخر في تسليم الأسرى بل هي أفرجت عن 4 مجندات خلال الساعات الماضية، وبالتالي ليسوا لهم أهمية بالنسبة لإسرائيل مقارنة بـ«أربيل يهود»، لأن الاتفاق الموجود بين إسرائيل والجانب الفلسطيني وتحديدًا من حركة حماس بضمانه مصرية أمريكية قطرية.

وتابع: أعتقد أننا نتحدث بأن هذه الصفقة ستتم، وأن بنيامين نتنياهو يحاول أن يكون هناك حديث بالداخل الإسرائيلي، وكان هناك تعطيل بالساعات من الجانب الإسرائيلي في تسليم الأسرى الفلسطينيين، وهذا تعطيل متعمد من قبل حكومة نتنياهو لأنه يخاطب الجانب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي».

وواصل: اليوم نتحدث بأن بنيامين نتنياهو يخاطب المتشددين اليهود المتواجدين في حكومته، وكل هذه الأمور أعتقد بأنها تسير في طريق واحد بأن الصفقة ستتم، وخاصة أن ترامب يريد إتمام هذه الصفقة ولا يريد أو يسمح إفشالها ومن قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته، وأعتقد بأن الصفقة ستتم ولكن هناك بعض المناوشات ومناقصات.

الاستعراض الخاص بحركة حماس أثناء تسليم الاسرى

وأردف: أما بالنسبة للاستعراض العسكري الذي قامت به «حماس» أثناء تسليم الأسرى في قطاع غزة، هو الذي (أزعج نتنياهو وجعل حكومته تزداد غيظًا)، وهذا يعني أنها فشلت في القضاء على «حماس» لأنها استطاعت أن تستعيد قوتها في يومين وليلة، وبالتالي نتحدث عن أزمة حقيقية وقعت داخل الجانب الإسرائيلي وهي لم تستطيع القضاء على حماس، بل صرحت إسرائيل اليوم أن هناك مجموعة من حركة حماس تم تجنيدهم مرة أخرى بمعدل من حوالي 10 إلى 15 ألف مقاتل مرة أخرى وبسببهم استطاعت أن تنهض أكثر.

وأوضح: كل هذه الأمور ليست في صالح نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبالتالي فإن نتنياهو مضغوط ما بين إدارة ترامب الجديدة وبين إدارته الداخلية من قبل وزير الأمن السابق إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتيريتش المتشددين، وهذا الأمر أعتقد أنه يزعج نتنياهو، وكلنا نعلم أن نتنياهو في اليوم التالي من الحرب لن يكون موجودا في سدة الحكم بإسرائيل، بل يمكن أن يكون في السجون الإسرائيلية بتهمة الإخفاق.

ما حقيقة أربيل يهود؟ وهل هي مدنية أم عسكرية؟

وعلق الخبير في الشأن الفلسطيني، على تصريحات أحد المصادر القيادية في المقاومة الإسلامية، بأن «أربيل يهود» هي عسكرية مدربة في برنامج الفضاء وليست مدنية كما تصرح الصحف الإسرائيلية.

وقال الدراوي: إن حماس ستفرج عنها وتم إدراج اسمها في صفقة التبادل ولن تستطيع حماس أن تحيد عن هذا الأمر، لأن ذلك ضمن الاتفاق وكانت محسوبة ضمن المدنيين وليس العسكريين، وبالتالي لن يكون فيها اختلاف ولا أزمة.

واستكمل: أنا أعتقد بأن حركة حماس ستفرج عن «أربيل يهود» في الدفعة اللاحقة ومن الممكن أن يكون هناك ملحق للخروج، مشيرًا إلى أن حماس قد أرسلت بعض الكشوفات التي تضم أسماء الأسرى الذي سيفرج عنهم في كل أسبوع كما تم الاتفاق عليه وهذا ما أكدته الحركة للوسطاء منذ بدء الهدنة، وكان هناك بعض القوائم التي تحمل بعض الأسماء المدنية أو العسكرية أرسلت إلى الوسطاء أمس.