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تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون بالدوري الانجليزي - أخبار كلمتك

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تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون بالدوري الانجليزي - أخبار كلمتك

تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون بالدوري الانجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:30 مساءً - أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا- جابرييل- يوريان تيمبر- لويس سكلي

خط الوسط: ديكلان رايس- بارتى- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- كاي هافرتيز- تروسارد.

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تشكيل وولفرهامبتون 

 

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ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي


يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، حيث لعب أرسنال حتى الآن 22 مباراة حقق خلالها 12 فوزًا و8 تعادلات وخسارتين.


يسعى الفريق لتحقيق فوز مهم في هذه المباراة لتعويض تعادله الأخير في الجولة 22 ضد أستون فيلا وهو ما يؤكد أهمية حصد النقاط الثلاث لاستمرار المنافسة على اللقب.


من جانب آخر، يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، حيث خاض 22 مباراة فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وتعرض 14 خسارة.


الفريق يعاني من صعوبة في النتائج هذا الموسم، ويحتاج إلى الفوز في المباريات القادمة لضمان بقائه في الدوري الإنجليزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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