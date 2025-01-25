الرياضة - 04:16 - مشاهدة مباراة ليفربول وإيبسويتش بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:16 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وايبسويتش تاون، اليوم السبت، الموافق 25 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل رفقاء النجم المصري محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيبسويتش في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق إبسويتش تاون، اليوم، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم أمام إبسويتش تاون عن مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه فريق أرسنال.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بعد خوضه 21 مباراة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 44 نقطة بعد خوضه 22 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق إبسويتش تاون الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري سام مرسي المركز الثامن عشر "احد مراكز الهبوط" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16نقطة.

بث مباشر مباراة ليفربول وإيبسويتش في الدوري الإنجليزي

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون، اليوم السبت، الموافق 25 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل رفقاء النجم المصري محمد صلاح.