الرياضة - 04:16 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 04:16 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 50.36 جنيه للبيع.

- 50.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 50.35 جنيه للبيع.

- 50.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.