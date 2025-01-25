الرياضة - 03:51 - وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:51 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء ببرقية التهنئة:

«يطيب لي وهيئــــة الشـرطة، ونحن نستقبل ذكــرى الإسراء والمعراج، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، داعياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية، في رفعةٍ وعزةٍ وأمان، إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله تعالى مثلاً يعجز العلم عن تفسيره، ويفوق إحاطة العقل والفهم، ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان، تؤكد أن إرادة الله جل في علاه، دائماً ما تجعل النصر، حليفاً للعمل الجاد المخلص، وبصدق المساعي الهادفة للخير والسلام.. .حفظكم الله سيادة الرئيس، وثبت على طريق الحق والعدل خطاكم، وحفظ مصر منارة تهدي الإنسانية، قيم الحضارة والتقدم والنماء إنه نعم المولــى ونعم النصير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جاء فيها:

«يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير والاحتفاء، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة وإعلاءً لكلمة الحق ونصرته، لنجد في ذلك دافعاً لتكاتف العطاء في مواجهة التحديات، لبلوغ مسيرة العمل الوطني لمرتجياتها، ويحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والازدهار».

وبعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء فيها:

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، تأتي هذه المناسبة المُباركة في كل عام لتُجدد في النفوس قيم الإيمان والمُثابرة والعطاء، حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكن لمؤسساتنا التشريعية سُبل التوفيق والسداد إنه تعالى على كل شيء قدير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها:

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، نحتفي في كل عام بهذه الرحلة المقدسة التي اختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم- تسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف، وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان، وجسدت نُبل رسالة الإسلام وسمو معانيها، وبهذه المُناسبة نتوجه للمولى جلت قدرته، بخالص الدعاء أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأصيل من كل سوء».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء فيها:

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة والتي تجسد فيها عطاء المولى جل في علاه، لرسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - نبتهل إليه تعالى أن يُعيد هذه الأيام، ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان ورفعة وازدهار».

وبعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للدكتور أسامة الأزهـري وزير الأوقاف، جاء فيها:

«يسُرني وهيئة الشـرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن أعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل، بأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين، ونشر وسطيته السمحة داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية في رفعة واستقرار إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث برقية تهنئة للدكتور نظيـر عياد مفتي جمهورية مصر العربية، جاء فيها:

«يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات، راجين المولى جلت قدرته، أن يُبقى دار الإفتاء المصرية على مر العصور، منارة تهدى لصحيح الدين الإسلامي الحنيف، وأن يُعيد علينا هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة ورخاء».

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام جاء بها: بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الإخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام يسُرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، إننا إذ نحيي هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بهذه الرحلة المقدسة، ونستلهم منها كل معاني البذل والسمو والارتقاء، لتكون دافعاً لمواصلة العطاء والمثابرة، في سبيل الإرتقاء بمعدلات الأداء، وترسيخ دعائم الاستقرار مهما بلغت التحديات، أو تعاظمت التضحيات، حفــــظ الله مصـــــر واحة للخير والأمان، وهيــــأ لهـــا سبل التقدم والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتـم جميعـاً بخير.