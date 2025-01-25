الرياضة - 03:51 - «كامل العدد».. إقبال جماهيري غير مسبوق في ثالث أيام معرض الكتاب تزامنا مع عيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:51 مساءً - يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيام دورته الـ 56، والتي تحمل شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا يتزامن مع الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية.

ويأتي هذا الإقبال تحت شعار "كامل العدد"، حيث حرص الزوار على التواجد داخل أروقته منذ الصباح الباكر لشراء الكتب والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

ومنذ اللحظات الأولى، كانت البوابات الرئيسية للمعرض شاهدة على اصطفاف الجماهير في طوابير طويلة امتدت لعشرات الأمتار، حيث كان واضحًا أن أعداد الحضور من جميع أنحاء الجمهورية كانت كبيرة، سعيا منهم للمشاركة في هذا العرس الثقافي السنوي.

كما شهدت أروقة المعرض وأجنحته الرئيسية إقبالًا لافتًا من الزوار، الذين يتوافدون للبحث عن الفكر والمعرفة من خلال شراء مجموعة متنوعة من الكتب التي تلبي احتياجات مختلف الأعمار والتوجهات الفكرية والثقافية.

إلى جانب ذلك، لاقت الأنشطة الفنية التي يقدمها المعرض اهتمامًا كبيرًا من الجمهور، حيث اجتذب العروض الفنية التي تُقدم يوميًا أعدادًا كبيرة من الحضور الذين استمتعوا بالفقرات الفنية المتنوعة.

وتنوعت الأنشطة بين عروض مسرح الأطفال التي كان من أبرزها عرض "الليلة الكبيرة"، وعروض الأراجوز، إضافة إلى العروض الغنائية والفنية الأخرى التي شكلت أحد عوامل الجذب المهمة لجمهور المعرض.